"Riccò, strada dimenticata Buche e anni di incuria"

"A circa dieci anni dall’acquisizione della strada, il Comune di Serramazzoni deve ancora interessarsi una sola volta di via Monte Pizzicano". Residenti sul piede di guerra nella parte alta di Riccò, frazione di Serra. Dopo la rottura di vari pneumatici per via delle precarie condizioni dell’asfalto, ora i cittadini hanno deciso di alzare la voce: "Da anni segnaliamo le ‘voragini’ che, nel tempo, si sono venute a creare – spiega R.A., una residente –. Io e altri cittadini siamo andati personalmente in Comune per denunciare la situazione, ma nessuno ci ha mai ascoltato, anzi: ci è stato risposto che, con pochi fondi a disposizione, le priorità sono altre. Nell’ultima settimana, sulla strada di casa, ho già bucato due pneumatici". Via Monte Pizzicano, fino ad una decina di anni fa, era classificata come strada ‘vicinale’ e fu acquisita dal Comune per aiutare i residenti nelle ingenti spese di sistemazione. Ma dal giorno dell’acquisizione questo fu il primo ed anche l’ultimo intervento – a detta di chi ci abita –, nonostante negli anni gli abitanti della zona siano notevolmente cresciuti: "La strada è secondaria, ma comunque molto trafficata, oltre ad essere stretta ed estremamente pendente – prosegue la residente –. A Riccò, infatti, sono state costruite nuove villette e, a maggior ragione d’estate con le seconde case, in tanti devono transitare da qui. Purtroppo, allo stato attuale, si è costretti a procedere a ‘zig-zag’ e, comunque, non è sempre possibile evitare le buche. Inoltre, mi è stato detto che, per avere un risarcimento del danno, avrei dovuto chiamare la polizia locale sul posto. Ciò era impensabile: considerato quanto è stretta la strada, avrei bloccato il traffico per diverso tempo. Noi residenti abbiamo portato pazienza, ma ora siamo arrivati ad un limite".

Il sindaco Claudio Bartolacelli assicura che la segnalazione verrà presa in carico e portata all’attenzione dei tecnici: "Sono in fase d’opera lavori di sistemazione delle buche sull’intero territorio comunale per 400mila.

Erano stati momentaneamente interrotti da parte della ditta appaltatrice per via della bassa stagione, ma già mercoledì scorso sono ripresi, partendo dalla zona di Rocca Santa Maria".

r.p.