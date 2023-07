Ricerca AIRC all'Università di Modena, 3 milioni di euro per la cura di malattie rare del sangue Il gruppo di ricerca della Prof.ssa Manfredini ha ottenuto 2 progetti AIRC per 3 milioni di euro per studiare le malattie mieloproliferative croniche Philadelphia-negative, con l'obiettivo di migliorare diagnosi, prognosi e terapie.