Ricerca, aziende al top Progetti innovativi, arrivano 3milioni di euro

di Alberto Greco

Modena si rivela ancora una volta provincia fertile di idee, dinamica e capace di segnalarsi per la fecondità dei progetti innovativi che maturano nell’ambito delle proprie imprese. Lo conferma anche la recente pubblicazione da parte della Regione della graduatoria relativa al bando per ricerca e sviluppo sperimentale. Dei 61 progetti ammessi a finanziamento ben 13 sono stati presentati da aziende della provincia di Modena, disseminate tra montagna e pianura, molte delle quali già affermate a livello internazionale. Obiettivo della regione con questo bando è dare sostegno a progetti in grado di meglio interpretare le sfide definite dalla strategia di specializzazione intelligente e incidere sulle filiere produttive di appartenenza. Per raggiungere questo traguardo sono statui messi sul piatto circa 14 milioni di euro da fondi Fesr. Le imprese modenesi ne riceveranno quasi 2,8 milioni che genereranno un investimento – si stima - pari a quasi 6,8 milioni di euro. "L’esito del bando – ha commentato l’assessore regionale Vincenzo Colla – conferma la propensione agli investimenti nei settori legati a ricerca, cultura e innovazione per realizzare nuovi prodotti e servizi e creare buona occupazione". I contributi serviranno al reclutamento di nuovi ricercatori e tecnici altamente specializzati e alla qualificazione delle rispettive filiere produttive, attraverso la loro elevata capacità brevettuale e lo sviluppo di tecnologie di frontiera. Molti dei progetti ammessi al finanziamento risentono della attenzione ai temi ambientali come lo sviluppo di una macchina automatica nelle linee di produzione per infissi in Pvc, con lo scopo di ridurre gli scarti nei tagli di barre metalliche o includono collaborazioni scientifiche con i laboratori della rete Alta tecnologia Emilia-Romagna. Tra i destinatari modenesi del contributo regionale troviamo Imal di San Damaso (264,348 euro), specializzata in macchine e impianti per lavorazione legno, Graf Synergy di Nonantola (279.132), operante nel settore della automazione e robotica, Axyon Ai di Modena (288.645), che si occupa di soluzioni software basate su Deep Learning per trading e asset management, Sitma Machinery di Spilamberto (279.326,25), specializzata in elogistics che sviluppa macchine confezionatrici per e-commerce, Phoenix di San Felice (145.974,68) che realizza prodotti biomedicali. Poi, ancora Tintoria Emiliana (183.078,00 euro), realtà ad alta tecnologia per processi tintoriali all’avanguardia, Tpm di Lama Mocogno (183.078) che fa tornitura e fresatura di precisione, Bieffe Project (183.078), società di engineering, Tecnoline di Concordia (198.135) anch’essa operante nell’ambito biomedicale, Mylime (243.684,00) affermatasi nella tecnologia Blockchain, Doxee (479.402,24) impegnata nel sostegno alle imprese verso la trasformazione digitale, Trascar di Villavara (163.800), che si occupa di logistica integrata e, infine, Maticad di Sassuolo (129.538,50), software house nel settore del Cad a servizio dell’azienda ceramica.