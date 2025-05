Ricerca di autonomia e crescita. Nasce l’alloggio "Bed & Brave"

L’impegno dei Comuni dell’Area Nord verso l’inclusività dei giovani con disabilità si arricchisce di una nuova opportunità di crescita per loro, che si affianca al Centro Socio-Occupazione "Arcobaleno" di San Possidonio, e di educativa domiciliare, entrambi cofinanziati dai Comuni del Distretto di Mirandola e dal Fondo Sanitario. Sabato scorso alla presenza del presidente della Regione Michele De Pascale è stato inaugurato l’appartamento del progetto "Bed & Brave" (Letto e coraggio). Si tratta di un appartamento dove ragazzi con abilità speciali potranno vivere esperienze di autonomia, in piccoli gruppi e con il supporto degli educatori: fare la spesa, cucinare, e magari anche dormire fuori casa per una notte. Un modo per crescere, imparare e costruire un futuro più indipendente, con il sostegno delle famiglie, degli operatori e dei servizi. Il progetto "Bed & Brave" nasce con l’intento di superare definitivamente i modelli orientati alla "cura". L’idea di fondo che ne muove la promozione è l’intento di lavorare su autodeterminazione e acquisizione delle autonomie di base necessarie a una futura vita indipendente, fornendo esperienze in piccolo gruppo con il supporto di un educatore professionale. Il percorso studiato prevede una valutazione, svolta da professionisti, delle competenze già presenti, di quelle che sarà possibile acquisire e dei sostegni necessari da mettere in campo in sinergia con la famiglia. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Lions Club Mirandola per la donazione che ha permesso di acquistare gli arredi.

Alberto Greco