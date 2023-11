Ricerca in campo bio-medico, premi alle giovani promesse

Erano in 50, tutte sotto i 35 anni. Ne sono state premiate due, ma non mancano le menzioni d’onore. Il primo premio EWMD giovane promessa per l’edizione 2023 del TIWS, Top Italian Women Scientists, è Martina Musella dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che si è quindi aggiudicata i 2mila euro messi in palio dall’organizzazione con uno studio che rivela un nuovo meccanismo attraverso cui il tumore evolve e sviluppa resistenza alle terapie. Seconda classificata Isabel Pagani, dell’IRCCS San Raffaele di Milano, alla quale verranno consegnati mille euro, per uno studio sul sistema immunitario innato. La giuria di TIWS si è quindi espressa, dichiarando le due vincitrici che verranno premiate in occasione dell’evento, organizzato da un network modenese, e che si terrà il prossimo 17 novembre, al Laboratorio Aperto ex Aem di Modena. In quell’occasione oltre 50 scienziate in campo bio-medico si incontreranno per riflettere sul mondo della ricerca, sul ruolo e la posizione delle donne in esso coinvolte, sulle prospettive di sviluppo della medicina, con un focus particolare sugli stili di vita, nutrizione e attività fisica alla base della prevenzione delle patologie cronico degenerative, con un occhio alla medicina di genere. L’appuntamento, organizzato da EWMD di Modena, presieduto da Elisa Marchi, insieme a TIWS e Onda, è un’occasione d’incontro e confronto scientifico su ricerche di alta specializzazione, ma anche un’iniziativa per promuovere i percorsi di studio scientifici tra le giovani donne. Una sessione di mentoring chiamata ’Ragazze con i numeri’, infatti, permetterà a studentesse e dottorande di incontrare di persona, con un colloquio individuale, studiose dalle diverse specializzazioni ma accomunate da curricula di eccellenza. Saranno anche proposti laboratori specialistici a supporto delle skill più importanti.