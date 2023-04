"Ricerca, innovazione e paziente al centro"

di Maria Silvia Cabri

Studio, ricerca e innovazione, sempre con il paziente al centro. Queste le parole chiave che hanno sempre guidato il dottor Fabrizio Artioli, oncologo di fama internazionale, che il 1 aprile scorso, dopo oltre 40 anni di attività professionale, di cui 33 in servizio all’Azienda USL di Modena, ha raggiunto il traguardo della pensione. Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico del Cipomo (Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri), nel 2002 è stato nominato direttore dell’Unità operativa di Medicina Oncologica di Area Nord (Carpi e Mirandola), reparto che è nato con lui nel 1990. Da lunedì lavora come oncologo presso l’Unità Operativa di Medicina Generale all’ospedale di Suzzara.

Nel 1990 è arrivato a Carpi, come assistente di Medicina interna: come è nato il reparto di Oncologia?

"Sono venuto al Ramazzini su invito del dottor Carlo Carapezzi (il compianto primario di Medicina, morto nel 2007, ndr) perché nell’Area Nord non esisteva l’Oncologia. Ho iniziato da solo in un piccolo ambulatorio: ora la struttura è di 1200 metri quadrati e ha 14 medici. Dopo pochi anni sono nati i due Day Hospital oncologici (Carpi e Mirandola) e nel 2002 la struttura complessa".

Perché, tra le sue varie specializzazioni, ha scelto Oncologia?

"Avevo una sola certezza: volevo fare l’internista perché la Medicina interna è disciplina che più mi piace in assoluto, è la ‘regina’ della Medicina. L’Oncologia è Medicina interna, e ciò che mi ha fatto ‘appassionare’ è la sua multidisciplinarietà, in quanto è necessario avere conoscenze e collaborare con più specialisti".

Ha citato il dottor Carapezzi…

"Ho ricordi molto vivi delle persone che ho incontrato (in 40 anni ha visitato oltre 40mila pazienti, ndr) e degli operatori con cui ho lavorato. Ma il ricordo più importante in assoluto è il legame che avevo con colui che è stato il mio primario, il mio maestro, il mio fratello maggiore, il dottor Carlo Carapezzi. Credo che non ci sarebbe nulla di tutto quello che è stato costruito nel campo dell’Oncologia se non ci fosse un uomo così lungimirante come lui, che mi ha insegnato tanto sia dal punto di vista clinico che umano".

Da medico e uomo, come riesce ad affrontare certe situazioni difficili?

"Quello che più spesso mi chiedono è come facciamo a comunicare le cattive notizie e a gestire i casi in cui la malattia ha il sopravvento. Posto che, per fortuna, più della metà dei pazienti guarisce, non esiste una risposta preconfezionata, né un manuale che insegni come gestire le fasi difficili. Dunque, la cosa più importante è cercare di costruire una relazione con i pazienti e con i familiari, il che significa non tanto essere dalla parte del paziente ma con il paziente. Io trovo conforto nella scienza: dire la verità usando le parole migliori, evitando quelle drammatiche: ciò aiuta il paziente e anche il medico. Inoltre, dato che la medicina non è una scienza esatta, bisogna sempre lasciare spazio alla speranza".