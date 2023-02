È iniziato a Modena un progetto di ricerca unico in Emilia-Romagna che potrebbe aiutare i pediatri nella cura della bronchiolite. Si tratta di un’infezione che colpisce l’apparato respiratorio dei lattanti e bambini con meno di 24 mesi di vita. È causata generalmente da virus, in particolare dal virus respiratorio sinciziale (Rsv); i sintomi includono rinorrea, febbre, tosse, respiro sibilante e difficoltà respiratoria, provocando centinaia di ricoveri all’anno.

Questo progetto di ricerca non nasce da un ospedale o dall’università, bensì dal territorio. L’iniziativa, infatti, è della cooperativa Pediatri di famiglia modenesi, costituita nel 2016, aderente a Confcooperative Modena e che associa una trentina di pediatri in città e provincia. È l’unica cooperativa di pediatri in Emilia-Romagna e una delle poche in Italia.

"La sperimentazione clinica è stata ideata dai sei medici della pediatria di gruppo ’Il Piccolo Principe’ di Modena – spiega Gianluca Iovine, presidente della cooperativa, responsabile scientifico della ricerca e consigliere di Confcooperative Sanità Emilia-Romagna – Scopo del nostro progetto è evitare gli accessi impropri ai Pronto soccorso o, al contrario, inviare tempestivamente i nostri piccoli pazienti in ospedale. Il bambino colpito da bronchiolite, infatti, può peggiorare in poche ore".

I sei pediatri del Piccolo Principe si sono tassati per acquistare una sonda ecografica, del costo di 5 mila euro, in grado di eseguire non solo un’ecografia polmonare sui pazienti affetti da bronchiolite, ma anche su altri organi (linfonodi, tiroide, fegato, milza ecc.).

Il progetto, che finirà a marzo 2024, è stato approvato dal Comitato Etico Area Vasta Emilia Nord, l’ente cui aderiscono le aziende sanitarie e ospedaliere di Modena, Reggio, Parma e Piacenza.

"Saranno un centinaio i bambini arruolati nella nostra sperimentazione".