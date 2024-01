Ricercato arrestato in Paraguay. Spaccio e prostituzione minorile. Scoperto grazie ai flussi di denaro

Sfruttava una ragazzina di 17 anni, facendola prostituire nel suo appartamento ma non solo: spacciava importanti quantità di droga e perseguitava il compagno dell’ex moglie. Tutti reati pesantissimi per i quali, ovviamente, il responsabile sapeva che presto per lui si sarebbero aperte le porte del carcere. Per questo motivo l’uomo, un 54enne residente in città, era fuggito nel febbraio del 2022 in Paraguay, paese d’origine della sua attuale compagna. Probabilmente sperava di farla franca ma così non è stato: infatti, grazie ad una importante attività di indagine, il 54enne è stato rintracciato a novembre scorso e sottoposto ad arresto provvisorio in Paraguay. Ieri, infine, è stato estradato in Italia e la polizia gli ha notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura a marzo, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, atti persecutori e prostituzione minorile, commessi appunto a Modena. Ora il 54enne dovrà espiare una pena di dieci anni, due mesi e ventinove giorni di carcere. Le indagini svolte dagli agenti della Mobile, diretta da Mario Paternoster, hanno permesso di accertare come il 54enne, il 27 febbraio 2022, attraverso la frontiera aerea di Malpensa, si fosse appunto trasferito in Paraguay, dove aveva trovato rifugio nella città di Asunción o San Lorenzo, luogo di origine della compagna. La donna, tra l’altro, residente a Modena gli inviava mensilmente somme di denaro. Proprio sulla base dell’analisi delle transazioni di denaro, gli investigatori l’hanno rintracciato con il concorso della Polizia sudamericana. Ripercorrendo il suo ’curriculum’ criminale, l’uomo era stato sorpreso nel febbraio 2013 mentre spacciava 370 grammi di cocaina ed era finito in manette. L’anno precedente aveva perseguitato e minacciato il compagno della ex moglie ma il reato più grave è quello relativo alla prostituzione minorile, commesso a Modena da marzo a maggio 2015. L’uomo aveva messo a disposizione la propria abitazione ad una ragazzina di 17enne – con la quale aveva anche una relazione – al fine di organizzare incontri, favorendo quindi la prostituzione e intascandosi i proventi. Ora si trova in carcere a Rebibbia, dove resterà per i prossimi dieci anni. Valentina Reggiani