Ricercato dopo i furti nelle auto: preso in zona Tempio

È stato notato da una pattuglia in transito mentre con fare sospetto si aggirava tra le auto parcheggiate in via Soli il marocchino di 33 anni già ricercato dalle forze dell’ordine perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Modena il 15 settembre scorso. L’uomo era infatti già nel mirino della polizia poiché il 18 agosto scorso era stato arrestato una prima volta dal personale di Volanti e Squadra mobile mentre stava compiendo diversi furti all’interno delle auto parcheggiate in Corso Vittorio Emanuele II. A seguito di questo primo arresto, per l’uomo era stato disposto il divieto di dimora in provincia di Modena. Eppure, già in altre due occasioni il marocchino era stato sorpreso dal personale della questura mentre girovagava in città, portando quindi all’aggravamento della misura. Fino ad arrivare a lunedì sera, quando appunto intorno alle 21 in zona Tempio il marocchino è stato visto accelerare il passo una volta notata la volante. Al controllo della polizia è emersa la sua identità ed è stato trasferito nel carcere di Modena.