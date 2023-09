Ricercato per un omicidio commesso nel 1999. Scoperto nelle scuderie dell’Ippodromo

Non è chiaro come mai si trovasse a Modena e proprio nelle scuderie dell’Ippodromo la Ghirlandina. Quel che è certo è che era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un omicidio commesso a Napoli nel lontano luglio del 1999, ben 24 anni fa, quando era ancora un ragazzo. Ad arrestarlo ieri sono stati gli agenti della squadra mobile di Modena insieme ai colleghi di Napoli con il personale della Polizia Scientifica di Roma. In manette eè finito Giuseppe Misso jr, 47enne residente a Rimini. Come noto Il clan Misso è stato un sodalizio camorristico operante a Napoli. Il fondatore e omonimo Giuseppe Misso è ora collaboratore di giustizia. Il 47enne arrestato dovrà scontare 12 anni di carcere con l’accusa, appunto, di omicidio Dopo che la procura di Napoli ha emesso il 5 settembre scorso l’ordinanza di esecuzione della carcerazione. L’uomo è stato trasferito al Sant’Anna dopo essere stato arrestato dagli agenti della squadra mobile, che lo hanno intercettato appunto nelle scuderie dell’ ippodromo. Gli agenti della mobile sono intervenuti insieme ai colleghi di Napoli. Non è noto il motivo della presenza del 47enne in città ma non è escluso che avesse trovato ospitalità presso conoscenti.

v.r.