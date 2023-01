Richetti in ripresa: "Grazie per l’affetto"

"Sono già in ripresa e vi ringrazio tutti per la quantità spropositata di affetto che mi state manifestando da ore".

Sono le parole di Matteo Richetti, il deputato fioranese che giovedì aveva fatto preoccupare familiari, amici e colleghi per un malore accusato in aula. Ieri Richetti ha postato sui social network un messaggio per tranquillizzare tutti. Foto del braccio con flebo e parole rivolte ai tanti che gli hanno chiesto notizie. "Un anno e mezzo senza fermarci mai. Elezioni. Impegni politici. Familiari. Qualche preoccupazione di troppo. Tutto qui. Ma sono già in ripresa e vi ringrazio tutti per la quantità spropositata di affetto che mi state manifestando da ore. Ringrazio tutto il personale sanitario del Gemelli – continua Richetti – e anche coloro che mi hanno soccorso alla Camera, per la professionalità, la gentilezza e soprattutto per la pazienza avuta".