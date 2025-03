Riciccami, così il mozzicone diventa risorsa

Si chiama #riciccami ed è un’iniziativa di Hera cui hanno già aderito i Comuni di Sassuolo e Fiorano. Si tratta dell’installazione, in alcune zone cittadine, di raccoglitori di mozziconi di sigarette, dislocati nel centro della città, che puntano al recupero ed al riciclo di questo tipo di rifiuti troppo spesso gettato a terra lungo le vie e le piazze. In Italia, ogni anno 14 miliardi di mozziconi di sigarette finiscono nell’ambiente. Le "cicche" di sigaretta contengono oltre 4.000 sostanze chimiche, molte delle quali sono tossiche e cancerogene, compresi arsenico, formaldeide, ammoniaca, acido cianidrico e nicotina. L’obiettivo dell’iniziativa "Riciccami", che coinvolge diversi comuni modenesi, è sensibilizzare le persone e renderle consapevoli che, con il loro comportamento, possono fare la differenza, oltre che migliorare il decoro urbano. Dove sono stati installati i posacenere l’abbandono dei mozziconi si riduce del 46% e il processo di riutilizzo di quanto raccolto trasforma questi rifiuti in una risorsa nell’ambito della moda. Attraverso diversi processi chimici infatti, i mozziconi di sigaretta vengono riciclati tramite la separazione meccanica del tabacco dalla cenere e della cartina dall’acetato di cellulosa.

I prodotti finiti, ricavati dal riciclo di mozziconi di sigaretta, diventeranno materia termo-isolante o di imbottitura per alcuni oggetti o risorse per la moda sostenibile, come piumini, giubbotti, peluche o divani."Contiamo sulla collaborazione dei cittadini, fumatori che possono contribuire a trasformare un problema in una risorsa", spiega Chiara Tonelli, assessore all’ambiente del Comune di Sassuolo, cui fa eco l’assessore all’ambiente del Comune di Fiorano Luca Busani, che parla di "virtuosa iniziativa di economia circolare". Sono nove in tutti raccoglitori installati: quattro a Sassuolo (viale XX settembre angolo Mazzini, piazza Garibaldi, piazza Martiri Partigiani, al parco Ducale in zona Temple Bar) e cinque tra Fiorano (piazza Menotti, via S.Caterina), Spezzano (bocciodromo e Casa Corsini) e a Ubersetto, in piazza Carta della Costituzione.

