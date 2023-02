Riciclaggio, dalle banche boom di segnalazioni

Una media di 45 segnalazioni di operazioni sospette al giorno nel 2022, con la crescita più accentuata di segnalazioni in tutta l’Emilia-Romagna nel semestre compreso tra luglio e dicembre. Questo il preoccupante primato che emerge dal report di UIF-Banca d’Italia relativamente alla provincia di Modena, che in tutto il Bel Paese stima per il solo secondo semestre dell’anno passato oltre 51 miliardi di euro di operazioni in odore di riciclo di denaro "sporco". Secondo l’analisi, Modena nel 2022 è stata "infangata" da ben 1.567 operazioni di riciclaggio segnalate, corrispondenti al 16,53% delle 9.477 accertate per l’intera regione. In numero assoluto Modena è al secondo posto dopo Bologna. Ma a rendere particolarmente allarmante l’elevato numero delle segnalazioni acquisite dalla Banca centrale è il fatto che oltre il 98% di esse vengono poi trasmesse agli organi investigativi e giudiziari, e questo eleva il sospetto - denuncia la Cgil Modena - che "porzioni della nostra imprenditoria siano sempre più inclini alle truffe fiscali, al lavoro nero, a fatturazioni false e traffici in nero con Paesi stranieri". Ciò che emerge dal Report ufficiale UIF è un quadro documentato che ci mostra "una faccia scura della nostra economia ed imprenditoria, che danneggia pesantemente la legalità, l’economia regolare, la leale concorrenza e soprattutto il lavoro regolare". "Dal Report UIF – afferma Franco Zavatti del Coordinamento legalità di Cgil Modena - vediamo tre nostre province emiliano-romagnole in calo (Ravenna, Reggio Emilia e Rimini), poi Bologna con un più 52 segnalazioni, Piacenza con più 41, le altre province più o meno stabili e... Modena con un incredibile più 241 segnalazioni! Solo Caserta e pochi altri territori sono peggiori". E’ preziosa l’opera di analisi condotta da Banca d’Italia sulla base delle segnalazioni ricevute dai territori, principalmente inviate da strutture bancarie e postali, ma pure da notai. "Deludente invece – continua Zavatti - l’invio degli allarmi segnalanti sul sospetto riciclaggio da parte degli enti pubblici, in primis comuni, province, regioni ausl, con solamente 110 casi segnalati, e dagli avvocati". Su 81.228 segnalazioni del secondo semestre in Italia, ne sono pervenute più della metà da banche e poste (45.907), altre 25mila da intermediari finanziari e, poi, dai professionisti complessivamente 3.100, ma la stragrande maggioranza (2.960) da notai, e solo 11 in tutta Italia dagli avvocati. "Il gran numero di segnalazioni ci fa arrabbiare – riflette Zavatti - però sono segnalazioni e riguardano fatti già avvenuti. Il tema è cosa si fa per prevenire questi reati. Chi ne parla nei territori? Questo è il vero problema".

"Quello che noi chiediamo alle prefetture, che sono l’unico ente che può approfondire questi dati presenti in Banca d’Italia, poiché il report UIF ci dà il dato aggregato provinciale, - conclude Zavatti – è di richiedere come sono distribuite territorialmente le 1.567 segnalazioni e quali sono i settori più coinvolti che immagino non siano gli stessi in tutti i territori. Tutti questi dati potrebbero dare concretezza ad discorso di vera prevenzione, poiché solo una efficace prevenzione istituzionale, imprenditoriale e sociale, potrà indebolire ed abbassare la crescita delle irregolarità ed illegalità economiche".

Alberto Greco