Riciclaggio, provincia di Modena maglia nera

"Modena è la provincia dove la crescita è di 140 fascicoli, confermandoci tra le prime e peggiori 17 province italiane". A denunciarlo è la Cgil - Coordinamento regionale legalità che sulla base dei dati della Banca d’Italia rileva come nel 2023 sono state 150mila 418 le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio economico finanziario.

"Un numero terribile – rimarca Franco Zavatti – primo nei Paesi europei, anche se in leggero calo del 3,2% rispetto al 2022. Fanno purtroppo eccezione i nostri territori.

Sotto il profilo della distribuzione geografica, infatti, la diminuzione si riflette sull’intero territorio nazionale, a eccezione di Emilia-Romagna, Umbria e Basilicata".

"Nello scorso anno nella nostra Regione si sono registrate 9.834 segnalazioni e denunce giudiziarie, ben 400 in più rispetto al 2022. Cioè, dalle nostre province ogni mese decollano ben 819 segnalazioni: più di 27 ogni giorno".

Non tutte le province però sono uguali.

"Le province di Ferrara, Forlì-Cesena, Piacenza, Ravenna, Rimini mostrano numeri in calo rispetto al 2022, in provincia di Bologna si contano 51 segnalazioni annue in più, in provincia di Modena la crescita invece è di 140 fascicoli, confermandoci tra le prime e peggiori 17 province italiane".

Una realtà, peraltro, ulteriormente peggiorata sul Money Transfert’, ovvero il traffico economico illegale con i paradisi fiscali: quelli più scelti che riguardano operazioni dalla provincia di Modena sono Marocco, Albania e Romania.

"Quindi – aggiunge –, siamo una realtà locale dove, oltre al fitto lavoro illegale e malavitoso per riciclare il denaro in nero, si trasporta denaro all’estero per affari dove non si pagano le tasse, coinvolgendo nostre imprese, loro consulenti e prestanome di comodo".