"Riciclo e riuso: abbiamo a cuore il futuro"

Sono i gesti quotidiani dei cittadini che fanno la differenza. È con questa idea che è nato #abbiamonelcuore, un concorso promosso da Hera al fine di incentivare pratiche di sostenibilità ambientale, che ha visto la partecipazione di ventotto realtà del territorio modenese ed è giunto al termine. Ieri, il momento delle premiazioni: sono cinque i progetti vincitori che, grazie ai contributi ricevuti, saranno realizzati in collaborazione con Hera e Comune.

"Sono contenta – le parole dell’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi – perché il numero e la qualità dei progetti testimoniano che cittadini, associazioni e imprese, hanno a cuore la salute dell’ambiente in cui viviamo". Anche Paolo Paoli, responsabile Servizi Ambientali Area Modena del Gruppo Hera, conferma l’entusiasmo dell’assessora: "La risposta della comunità locale alla sfida che abbiamo lanciato – dichiara Paoli – è stata straordinaria: tante realtà si sono messe in gioco per fare qualcosa in più per l’ambiente e per la propria città". Tra i progetti premiati, il primo classificato è "Ripariamo Insieme" dell’associazione Insieme in Quartiere per la Città, la cui proposta, a tema riduzione dei rifiuti, riguarda il coinvolgimento dei cittadini, dai 18 anni in su, in attività di riparazione, e quindi recupero, di beni usati ma ancora utilizzabili. "Il nostro è un progetto ventennale – spiega la referente, Elisa Paltrinieri Bedeschi – ma c’è ancora tanto da fare per la comunità e, grazie a questo contributo, potremo ampliaro. Attualmente, prevediamo la riapertura al pubblico dell’officina di comunità T-Riparo, presso il centro di riuso Tric e Trac, che si trova in via Nobili". Il secondo premio in denaro è stato assegnato ad Agesci zona di Modena che, in collaborazione con Modena Pulita, ha realizzato un progetto rivolto agli ‘utenti speciali’, in particolare anziani ed emarginati. "Non abbiamo fatto nulla di nuovo – spiega Andrea Zivieri, rappresentante della Zona di Modena Agesci – perché tutto ciò che abbiamo presentato in questo progetto fa parte del Dna degli scout. In seguito a questo nuovo modo più ‘smart’ di effettuare la raccolta differenziata che poteva mettere in difficoltà le persone più fragili e anziane, abbiamo coinvolto i ragazzi dei diversi Clan per aiutarli praticamente. Terzo classificato è il Maple Cigarettes Project, presentato dalla startup Human Maple di Castelfranco Emilia, nell’ambito della riduzione della produzione rifiuti, oltre che della salvaguardia del decoro urbano.

"Vogliamo incentivare la raccolta e il riciclo dei mozziconi di sigarette – racconta Mario Villano, rappresentante di Human Maple – si parte dalla raccolta, installando dei posacenere pubblici dove gli utenti possano gettare i mozziconi, per poi riciclarli. Parallelamente, offriamo servizi di educazione ambientale, attraverso seminari rivolti a scuole e aziende". Ancora, al quarto posto troviamo "Reuse me #Gallucci Street", finalizzato a ridurre lo smaltimento di scarti che derivano dall’impiego di bicchieri monouso, cannucce e bottiglie di plastica, promosso dai locali The Moreover, Pepe Street Food, Hops, Molto, Mr Brown, No Name e Picari; infine, il quinto classificato è "Arci Modena per l’ambiente", presentato dall’omonima associazione, finalizzato a ridurre i consumi energetici, offrire acqua di rete e ridurre il monouso.