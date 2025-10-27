Ricominciano le aggressioni. Minorenni minacciati e rapinati. Portati via soldi e cellulari

Non accade ‘solo’ davanti alle scuole o in autostazione. Le rapine da parte di ragazzini ai danni di altri ragazzini sono ripartite anche in città, nel cuore della città.

Alle 3 del mattino, ieri due ragazzi di 17 anni sono stati rapinati da un gruppo di altri giovani e giovanissimi.

Le vittime - di ritorno da una serata nei locali cittadini - sono state avvicinate dal branco In viale Martiri della Libertà. Il gruppo di giovani malviventi li ha minacciati e spintonati, per poi farsi consegnare cellulari, contanti e anche il monopattino sul quale i due amici si spostavano. I due studenti, terrorizzati, una volta rimasti soli hanno chiesto aiuto e sul posto sono accorsi i carabinieri. Le pattuglie hanno raccolto la testimonianza dei due 17enni ed ora sono in corso indagini per individuare gli autori della rapina. Pare che gli aggressori fossero anche in possesso di armi, forse coltelli ma le indagini sono appunto in corso.

Anche lo scorso anno gruppi di minori - spesso di origine straniera - hanno preso di mira ragazzini al termine delle serate nei locali cittadini. Ma in diverse occasioni le aggressioni da parte del branco sono state messe a segno anche ai danni di adulti intenti a tornare verso le proprie auto. In alcune occasioni le forze dell’ordine sono riuscite ad individuare gli autori.

Lo scorso marzo, infatti, uno dei membri di una baby gang che, insieme ai complici aveva commesso una violenta rapina sempre in viale Martiri della Libertà era stato fermato a seguito di minuziose indagini della mobile. In carcere era finito un tunisino di 20 anni.

Qualche mese prima erano stati assicurati alla giustizia anche due complici.

Il fenomeno allarma sempre di più i genitori, soprattutto quando i figli escono insieme agli amici nel fine settimana, scorrazzando per le vie del centro storico. Le rapine- in passato - erano state messe in atto anche nelle piazze, tra i locali della movida. Proprio per arginare il fenomeno i controlli soprattutto nei fine settimana sono stati incrementati.

v. r.