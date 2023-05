Ricompare il 33enne Galante "Sono in Germania e sto bene"

Si sono interrotte l’altro ieri le ricerche di Marco Galante, il pizzaiolo 33enne originario di Castelfranco di cui si erano perse le tracce all’inizio di quest’anno. Il ragazzo, che lavorava in Svizzera, in una pizzeria di Zurigo, è stato ritrovato in Germania.

Per la verità, lui stesso avrebbe fatto sapere, tramite la polizia tedesca, di stare bene e di trovarsi appunto in Germania, anche se non ha voluto specificare la sia posizione. La sua volontà, a quanto pare, è infatti quella di starsene da solo, almeno per un po’.

La notizia del suo ritrovamento ha comunque risollevato, e di molto, gli animi dei suoi familiari e dei suoi amici, che appunto sono stati in grandissima apprensione per oltre cinque mesi visto che di Marco non si aveva più alcuna notizia e non si sapeva dove fosse. Rallegramenti per il ritrovamento sono stati espressi ieri anche dal sindaco di Castelfranco, Giovanni Gargano, che pur precisando di non conoscere personalmente il 33enne, ha detto: "Certamente è un respiro di sollievo da parte di tutti e in particolare della sua famiglia, che ha vissuto certamente giornate non semplici cariche di ansia e angoscia. E’ insomma un’ottima notizia che rasserena tutti".

Il caso di Marco Galante era arrivato recentemente anche alla ribalta delle cronache nazionali. Di lui, infatti, si era occupata lo scorso mese di aprile anche la trasmissione Rai "Chi l’ha visto?", che tratta come noto dei casi di persone che hanno fatto perdere le loro tracce.

L’ultima volta che Marco si è fatto vedere dalle parti di Castelfranco risale al Natale scorso, quando aveva trascorso le festività in famiglia. Poi, appunto, è ripartito alla volta della Svizzera. Quindi, i contatti telefonici con la famiglia si sono sempre più diradati, fino a scomparire del tutto. Ora, appunto, non si sa di preciso dove sia, ma è vivo e si trova in Germania.