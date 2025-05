‘I tesori dei Prati: riconoscere le erbe spontanee’: appuntamento stasera alle 21 al circolo Graziosi (via Sigonio 25) con ‘Ortocentro creativo’. L’evento è rivolto a bambini, ragazzi e famiglie (Ingresso gratuito su prenotazione a Cosetta 347/1718894). Protagonisti attivi saranno gli orti e i centri sociali, ‘creativo’ perché gli orti verranno utilizzati non in modo isolato, separato, ma con creatività appunto, diventando un luogo di comunità, socialità, festa. Un’occasione per stare insieme e, avvicinarsi alla natura.