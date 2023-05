"Riconoscere l’errore e ripensare la raccolta L’amministrazione riduca subito la Tari"

"Con il porta a porta Modena è diventata una sorta di discarica a cielo aperto. L’Amministrazione riconosca il totale fallimento del sistema inizialmente presentato agli utenti comeperfetto, e

l’assessore all’ambiente Alessandra Filippi abbia il coraggio di dimettersi". E’ intervenuto con tono deciso il segretario regionale di Alternativa Popolare Alberto Bosi: "Com’è possibile che - nonostante questo sistema non funzioni, non piaccia a nessuno, non faccia altro che creare problemi e suscitare malcontento - il Comune continui ad ignorare questa levata di scudi generale, a non dar peso a tutte le critiche e le polemiche che si sono scatenate? Insistiamo nel ribadire che è necessario ripensare il porta a porta dalla base, in ogni suo aspetto, ed è indispensabile farlo il prima possibile. Non solo: viste le criticità e il costo elevato di questo disservizio chiediamo all’Amministrazione di disporre immediatamente una riduzione della Tari per imprese e famiglie". Come ultimo punto toccato dal segretario di Alternativa Popolare, la necessità di incrementare le isole ecologiche.

" Ai cittadini – interviene invece

Caterina Bedostri della Lega – con quello che pagano di Tari andrebbero date perché lo chiedono da troppo tempo risposte concrete, mentre invece assistiamo all’inutile tentativo di distogliere l’attenzione su di un problema che non trova soluzione e continua solamente ad aggravarsi. Problema, la cui colpa e responsabilità è tanto dell’Amministrazione per una scelta al momento del tutto fallimentare, anche per l’incapacità di non ascoltare soluzioni alternative proposte, quanto di Hera, il cui obiettivo non è il miglioramento del servizio, ma di passare solamente all’incasso".