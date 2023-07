Ricordando Ermes e Pippo Casarini, l'Estate Modenese nel Giardino Ducale

Ragazzi! E’ scoppiata l’estate e anche quest’anno sta arrivando sui barconi la bolla africana e si suda da matti. Una volta la sera andavamo nel parco a mangiare la cocomera, quelle belle fette rosse, fresche. C’era Pavarotti, non Luciano, in largo San Francesco, ma il più famoso era Barnard in largo Garibaldi. Lo chiamavano come il cardiochirurgo sudafricano perché quando tagliava il ’garullo’ sembrava facesse un’operazione al cuore! Beh! I cocomerai sono spariti quasi tutti! Adesso solo vino, apericena, birra, movida e purtroppo anche droga. Ma per fortuna c’è anche l’"Estate modenese", eventi ad opera dell’assessorato alla Cultura, Studios, Fondazione, Hera e ad altri che non mi ricordo più. In giro per Modena, nel chiostro di san Pietro, nei parchi e naturalmente nei Giardini Ducali dove ci siamo trovati giovedì sera a festeggiare e ricordare Ermes col film ’Ciao Gàbian!’ a cura di Fabio Fasulo e Vincenzo Malara. Divertente, coinvolgente e commovente rivedere il suo bel faccione e la gente, le testimonianze, la ’catoletta’ (che ho mangiato pochi giorni fa ed è sempre la catoletta di Ermes, bravo Alessandro!). Ho rivisto la Bruna e tanti amici emozionati e tutti uniti dall’appellativo di gabian. E allora è bene che dica qualcosa anche del mio 14 agosto. Ragazzi 32 anni assieme! Le proiezioni e poi anche gli spettacoli come ’Un pianoforte d’agosto’ per festeggiare Pippo Casarini. E ricordiamoci che oltre ad essere un pianista jazz fantastico aveva composto la canzone ’44 gatti in fila per sei col resto di due’, che cantano in tutto il mondo!, forse anche i gatti! Ma ritorniamo a terra, nel giardino dove una volta passeggiava Adelgonda di Baviera, il 14 agosto saremo i soliti, prima una proiezione sulla storia di Modena con la voce di Tino Bordone, tanto per ricordare, anzi, imparare assieme al grande vecchio (come me) Guido De Maria (se viene!). Una serata uguale a tutte le altre ma diversa in tutto per respirare come giovedì scorso quell’aria leggera che è la… ’Modenesità!’

Beppe Zagaglia