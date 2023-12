Ricordando l’autodromo intitolato al Drake. Ecco il docufilm sui 70 anni del circuito

Il 18 dicembre è stato presentato ad Imola il docufilm Imola 70 realizzato dal duo vignolese composto da Stefano Ferrari, giornalista e regista, e Miria Burani, sceneggiatrice, per i primi settant’anni dell’autodromo dedicato alla memoria di Enzo e Dino Ferrari. Modenese anche l’artista che ha curato la copertina, il maestro d’arte Alessandro Rasponi, scelto da Stefano Ferrari per bravura e per la passione verso Ayrton Senna, campione brasiliano perito nel 1994 proprio ad Imola.

Come è nata l’idea di celebrare i primi settant’anni del circuito di Imola?

"Sulla scia del docufilm sulla Motor Valley che abbiamo realizzato per la regione Emilia Romagna ci è stato chiesto dal comune di Imola per voce del sindaco, Marco Panieri, e da parte della direzione dell’autodromo di creare un docufilm sul circuito del Santerno che unisce sportivamente l’Emilia e la Romagna. Un lavoro che è stato fatto in sei mesi e che mi ha coinvolto direttamente, occupandomi anche di Formula 1 come giornalista per il Corriere dello Sport.

Come è stato realizzato Imola 70? Che messaggio avete voluto trasmettere con quest’opera cinematografica?

"Il docufilm si basa sul racconto di quindici personaggi famosi ed immagini inedite con cui abbiamo voluto far comprendere la funzione e le emozioni che in questi settant’anni il circuito ha saputo trasmettere. Un autodromo che è legato fortemente a Modena ed ai modenesi, poiché il fondatore, Francesco "Checco" Costa, padre del famoso dottor Costa, riuscì a costruire la pista grazie ai finanziamenti ricevuti da Enzo Ferrari a patto che fosse dedicato al figlio Dino. Vi sono poi immagini della posa della prima pietra, delle fasi di progettazione e sviluppo fino alla prima gara motociclistica vinta dal modenese Umberto Masetti su Gilera 500. Momenti toccanti anche con filmati inediti su Gilles Villeneuve e Ayrton Senna. Il messaggio trasmesso da questo docufilm è insito nel titolo: una città, il suo circuito. Questo perché è riduttivo pensare l’autodromo solo come luogo dove far correre i motori, non è un’entità a sé stante, ma vi è un legame unico con la città come fossero due entità unite di cui una non può fare a meno dell’altra. All’interno del circuito si svolgono corsi universitari, concerti, e tante iniziative".

Fra i personaggi intervistati vi sono dei modenesi doc che hanno un legame particolare con l’autodromo?

"Fra gli interventi più interessanti vi è quello di Antonio Giacobazzi, che ha ricordato il gran premio del 1982 con il famoso litigio fra Gilles Villeneuve e Didier Pironi, i quali entrambi arrabbiati andarono a portare ciascuno la propria coppa ricevuta sul podio a Giacobazzi nel suo camper. Il noto imprenditore nonantolano ha anche ricordato come Gilles Villeneuve fosse l’idolo di Ayrton Senna e come Imola sia stata fatale per entrambi: per il pilota canadese la nascita del litigio e rivalità con Pironi che lo ha portato a perire a Zolder; per il driver brasiliano l’incidente mortale alla curva del tamburello. Vi è anche l’ultima intervista rilasciata dall’Ing. Mauro Forghieri, dove ha raccontato il rammarico per non essere stato presente a sedare il litigio in quanto assente per problemi famigliari. Infine interessante l’intervento di Piero Ferrari in cui ha spiegato l’importanza dell’autodromo e le sue ricadute su Imola".

Giampaolo Grimaldi