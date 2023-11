Ricorso al Tar, il Comune:: "Ci batteremo"

Continua a tenere banco a livello locale la questione della variante urbanistica presentata dalla ditta O&N e bocciata a maggioranza dal consiglio comunale, con conseguente ricorso al Tar della ditta stessa per una richiesta danni di oltre 17 milioni di euro. Mentre i consiglieri di Forza Italia Antonio Platis e Pino Casano anche ieri hanno incalzato l’amministrazione "ad affrontare il problema e a non sfuggire dalle proprie responsabilità", in serata è arrivata la replica dalla stessa amministrazione comunale, dove si rileva: "Per quanto si possa criticare la qualità del consiglio comunale, si tratta di un consiglio comunale legittimo e nei suoi pieni poteri attribuiti dalla legge. Fra questi c’è quello di approvare o non approvare le varianti urbanistiche. All’interno del consiglio sono emerse posizioni diverse, come sempre avviene, e in quella sede sono state espresse nelle forme previste. La difesa che il Comune si appresta a fare non è rivolta al merito della decisione, che riteniamo legittima e corretta nella forma con cui è maturata. Si tratta di difendere il ruolo degli organi democratici del nostro assetto istituzionale. Quanto al fatto che sarebbero i cittadini a pagare, Platis e Casano fanno solo propaganda elettorale e mentono sapendo di mentire. Il ricorso è arrivato da pochi giorni e loro conoscono già come andrà a finire il dibattimento? O hanno la sfera di cristallo o stanno dando per scontato troppe cose, a partire dal fatto che ci sarà sicuramente una condanna e che prevederà il risarcimento pari esattamente all’importo richiesto dall’azienda, cosa appunto tutta da verificare. Peraltro, in caso di condanna la responsabilità, se accertata, ricadrebbe in ultimo passaggio sui consiglieri comunali che hanno determinato l’esito della votazione e non sui cittadini. Quindi – conclude l’Amministrazione - non sappiamo su quali granitiche certezze poggino le loro argomentazioni i due consiglieri di Forza Italia, mentre è chiaro che l’unica cosa certa è la volontà di voler strumentalizzare la vicenda.