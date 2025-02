Ricorso contro la lista Cargioli

Restano agitate le acque in casa di Azione Modena, dove la minoranza, che si rifà alla parlamentare lombarda Giulia Pastorella, sebbene abbia sfiorato la vittoria al congresso per una manciata di voti (40 a 44), si è trovata impedita a presentare una lista alternativa per la direzione provinciale, spianando di fatto la strada ad un organismo totalmente rappresentativo della mozione che sostiene Carlo Calenda e Matteo Richetti. Un polemica che ha attraversato tutto il momento congressuale del partito di Carlo Calenda.

"A distanza di ormai quasi una settimana dalla celebrazione del congresso – lamenta il portavoce dell’area Pastorella, Matteo Ciaccia (nella foto) – non è ancora nota la lista dei candidati/eletti". A seguito di questa situazione la minoranza al rivolto un esposto alla commissione di garanzia regionale e per conoscenza nazionale.

"Tale lista (riferito alla lista che sosteneva -Cargioli - non era presente al seggio, non è stata divulgata in alcun modo e, di fatto, si è proceduto con una elezione al buio. Questa mancanza – lamenta Ciaccia – fa sorgere non pochi dubbi sulla validità della lista stessa, in quanto potrebbero essere presenti candidati/eletti, non compatibili con l’incarico".

Per questa ragione, "prego di considerare la presente come formale ricorso all’elezione di Stefania Cargioli segretaria provinciale di Modena e di conseguenza del direttivo, legato alla sua candidatura stessa".

Al. Gr.