"Ricorso improprio al pronto soccorso"

Il picco influenzale ha colpito in questi giorni soprattutto i più piccoli. "Nella fascia 0-4 anni l’incidenza è stata di 38 casi su mille, anche se l’anno scorso era di 46.5 - spiega la pediatra Elisabetta Scalera – La percentuale di virus responsabili è suddivisa in: 22% virus influenzali, 12% covid, 8,5 % altri. Influenza e Covid colpiscono tutte le età e distinguerli dai sintomi è difficile: occorre il tampone per la diagnosi ma possiamo dire che l’influenza ha un periodo di incubazione più breve, di 1-2 giorni ma la febbre raggiunge picchi molto elevati, superiori a 38. Il Covid - continua Scalera - classicamente è associato a modificazione del gusto di lunga durata anche se questo sintomo attualmente è raramente presente. Nei neonati però il problema oltre ad essere più importante, cambia la sintomatologia: non è la febbre ad essere importante ma le difficoltà alla alimentazione fino al rifiuto completo dopo la prima poppata, in questo caso occorre consultare subito il Pediatra".

Scalera fa presente poi come vi sia stato un ricorso improprio ai pronto soccorso. "Tuttavia quest’anno, sapendo che in concomitanza con il picco influenzale ci sarebbe stato il problema della chiusura prolungata degli ambulatori pediatrici per il susseguirsi di più giorni di festività, si poteva fare qualcosa. Ad esempio l’istituzione temporanea della guardia medica pediatrica o al limite accordi facoltativi con i pediatri di libera scelta, personale convenzionato e non dipendente, per assicurare l’assistenza sul territorio anche nei giorni festivi. Ovviamente il problema principale, a mio avviso, è che manca un tavolo di lavoro territorio - ospedale per stabilire linee guida di comportamento, relative alla collaborazione tra i pediatri ospedalieri e quelli del territorio, nella gestione dei ricoveri e delle dimissioni protette come avviene ad esempio per i neonati".