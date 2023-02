Ricostruzione dei beni culturali "I cantieri puntino al rilancio, non siano luoghi di degrado"

"Ricostruzione dei beni culturali danneggiati dal sisma del 2012: i cantieri non diventino “degrado urbano” ma strumenti di rilancio". E’ questo il messaggio uscito dal convegno che si è tenuto a Roma presso la sala Matteotti di Palazzo Theodoli, alla Camera dei deputati, a cui hanno partecipato ì Alberto Calciolari (Sindaco di Medolla e Presidente Unione dei comuni modenesi Area Nord) e Andrea De Maria (Deputato) alla Camera dei deputati, oltre ad alcuni sindaci della Bassa modenese.

Il titolo del convegno era "Istituzioni, associazioni, comunità scientifica per una restituzione e valorizzazione del patrimonio culturale nell’area del sisma 2012".

"Sono davvero felice di avervi qui, in questo importante luogo, per replicare un evento a cui ho assistito alcuni mesi fa, a Medolla, - ha dichiarato l’onorevole Andrea De Maria, aprendo il convegno - e dove ho capito e compreso la necessità di completare questo importante passaggio per poter dire completata la ricostruzione post Sisma 2012. Ho imparato a conoscere da poco tempo le genti della Bassa modenese, ma sono sinceramente contento di potervi dare il mio appoggio per ricostruire quellimportante patrimonio culturale che ho imparato a conoscere intuendo come per voi questi luoghi di comunità siano importanti".

"Manca l’ultimo miglio della ricostruzione del nostro territorio; dopo le abitazioni e le attività produttive, gli uffici pubblici e le scuole, bisogna ora mettere mano al patrimonio culturale - ha aggiunto il Presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord Alberto Calciolari - che rappresenta una ricchezza e una identità di tutti i cittadini della Bassa modenese. I cantieri non devono diventare elementi di degrado urbano, ma strumenti di rilancio della personalità delle nostre comunità".