Ricostruzione del nido ’Parco’

Hanno preso il via i lavori per la demolizione e completa ricostruzione del Nido d’Infanzia 0-6 anni "Parco", in via Padova. L’importo complessivo del progetto è pari a 3,1 milioni di euro, di cui 2,7 finanziati dall’UE, attraverso NextGenerationEU. "Si tratta di un progetto importante – spiega il vicesindaco Alessandro Lucenti - che solamente grazie ai fondi Pnrr, intercettati grazie al lavoro dei tecnici comunali e di Sgp ma anche dei colleghi di Giunta che hanno preso decisioni in tempi rapidissimi, sarà possibile realizzare e in tempi tutto sommato rapidi".