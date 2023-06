Ricostruzione e vincoli, è scontro

"Ennesima incommentabile figuraccia" è l’espressione usata dal gruppo consiliare di minoranza "Insieme per San Felice" per la bocciatura, da parte della Regione Emilia-Romagna, di una seconda variante per gli edifici soggetti a vincolo storico-architettonico (la prima fu nel 2016), relativa al Piano di Ricostruzione post sisma. In pratica si tratta di 17 immobili, lesionati e non abitati, che hanno dei vincoli di tutela previsti dalla strumentazione urbanistica comunale, la maggior parte in territorio rurale, che sono stati gravemente danneggiati dal terremoto, e in qualche caso praticamente rasi al suolo. Per essi l’amministrazione comunale il 5 dicembre 2022 a maggioranza aveva chiesto di rimuovere i vincoli, poiché si tratta di edifici che insistono accanto a proprietà agibili e utilizzate e che, dunque, possono costituire un pericolo per la sicurezza. Nel mirino della minoranza sono finiti innanzitutto "il capogruppo di maggioranza Francesco Pullé, in palese conflitto di interessi poiché dagli atti risulta essere il tecnico privato incaricato per molte delle pratiche di ricostruzione relative a questa casistica, ma anche il sindaco Michele Goldoni e l’assessore Giorgio Bocchi che, acconsentendo testardamente all’approvazione di una variante al piano della ricostruzione poi giudicata illegittima, hanno preso in giro e fatto perdere tempo ai cittadini coinvolti". "Ci auguriamo – conclude Insieme per San Felice – che il sindaco revochi le deleghe sulla ricostruzione al capogruppo Pullè e all’assessore Bocchi". Diversa la ricostruzione dell’amministrazione comunale che spiega che "non vi è stata alcuna bocciatura da parte della Regione, ma semplicemente non ha rilasciato l’intesa unica". Perciò parla di "malafede della minoranza poiché Regione e Provincia di Modena non hanno dichiarato illegittimo il provvedimento, come affermato maliziosamente, ma non lo hanno semplicemente condiviso, pur riconoscendo all’amministrazione comunale la possibilità di portare a termine varianti di questo tipo entro il 31 dicembre 2023". "Ridicole poi le accuse mosse ad alcuni componenti dell’amministrazione – spiegano dal Comune – in quanto, quando si è discusso del Piano della Ricostruzione, l’assessore Bocchi e il capogruppo Pullè hanno lasciato la seduta e non hanno votato".

Alberto Greco