Ricostruzione post sisma. Il punto sui cantieri nelle chiese

L’architetto Sandra Losi, direttrice dell’Ufficio Diocesano Patrimonio Immobiliare, fa il punto ricostruzione post sisma e sulle manutenzioni in corso alle strutture interessate dai danni post 2012: "Dopo le recentissime autorizzazioni delle varianti in corso d’opera da parte dell’Agenzia Ricostruzione regionale e della competente Soprintendenza, sono in ripresa i cantieri delle chiese di San Marino di Carpi e di Tramuschio a Mirandola.

Sono state concluse le gare di affidamento della progettazione per la chiesa di San Michele a Novi e per la chiesa di San Leonardo Limosino a Mortizzuolo.

È quindi in avvio per queste chiese la fase progettuale. Sono stati assegnati a nuovi team di tecnici la prosecuzione della progettazione della chiesa di Santa Giulia a Migliarina e dell’Oratorio del Santissimo Sacramento a Mirandola". "Nei siti in cui è in corso la fase progettuale – prosegue l’architetto – sono stati organizzati e realizzati interventi manutentivi e di bonifica delle aree recintate. Particolarmente apprezzato è stato quello dell’area circostante la chiesa di San Francesco a Carpi.

Nei prossimi giorni sarà realizzato un ulteriore intervento a Gavello per ripristinare la recinzione e bonificare l’area circostante la chiesa.

In ambito di ricostruzione privata, proseguono i lavori della canonica di Limidi, dell’ex-asilo in via Luosi e dell’ex sacrestia dell’Oratorio del Sacramento, entrambi a Mirandola".

"L’Ufficio Patrimonio - settore Ufficio Tecnico sta supportando diverse parrocchie nella manutenzione del patrimonio, con particolare riguardo agli interventi di risparmio energetico. Sono in corso interventi al complesso di San Bernardino Realino a Carpi, mirati all’efficientamento degli impianti termici, alla riorganizzazione degli spazi interni e alla sostituzione degli infissi.

Altri interventi sono in corso di studio al complesso del Corpus Domini e al complesso di Quartirolo a Carpi".

