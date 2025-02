Ricreazioni all’aria aperta, corsi di trekking e passeggiate nei boschi

Abitare in Appennino e frequentare la scuola in un paese d’alta quota non significa necessariamente vivere la montagna. Ma per noi alunni della scuola secondaria di I grado di Sestola la realtà è proprio questa: dalle ricreazioni rigorosamente all’aria aperta alle passeggiate nei boschi, dai corsi di sci ai trekking sulle cime, viviamo immersi nel nostro territorio. E siamo orgogliosi della nostra scuola a oltre 1000 metri d’altitudine, perché vivere quassù è un’esperienza che non tutti possono fare!

Abbiamo a disposizione per ogni ricreazione un campetto da calcio e un grande giardino. Siamo molto fortunati, perché possiamo fare di tutto: passeggiate in autunno e in primavera nel bosco che si trova accanto alla scuola, visite guidate al Centro Aeronautica militare di Montagna in vetta al Cimone, visite al Giardino Botanico Esperia a Passo del Lupo ed escursioni storiche sui sentieri della Linea Gotica. Ma la cosa più bella è guardare fuori dalla finestra e vedere un bel paesaggio montano con alberi, ruscelli e montagne innevate d’inverno e verdi in primavera.

Amiamo molto la montagna e il paese in cui abitiamo. Possiamo respirare aria fresca e pulita, al contrario di chi vive in città, giocare con la neve, frequentare corsi di sci e snowboard nel comprensorio del Cimone che si trova vicino a noi.

Abbiamo, inoltre, la possibilità di frequentare corsi di pattinaggio artistico e hockey al palaghiaccio di Fanano e corsi di nuoto nella piscina coperta vicina alla scuola di Sestola. Un altro vantaggio è dato dalla tranquillità di poter andare a scuola senza preoccupazioni. La nostra scuola, inoltre, non è troppo grande, ci conosciamo tutti e ci sentiamo parte di una grande famiglia.

1°A e 3°B, medie di Sestola