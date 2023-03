"Ridare dignità all’istituto Corni": sit-in di personale, famiglie e ragazzi

"Restituiamo dignità alla nostra scuola". È con questo obiettivo che gli studenti e i lavoratori degli istituti Iti e Ipsia Corni, il tecnico e il professionale, manifesteranno, alle 13.30 di mercoledì mattina, davanti all’edificio di largo Aldo Moro. A sostenerli ci saranno i sindacati provinciali Flc Cgil, Cisl Scuola, SnalsConfsal E GildaUnams, le Rsu Iti e Ipsia Corni, che hanno organizzato il organizzato il presidio. La manifestazione è stata indetta a fronte degli ultimi gravi episodi che si sono verificati nell’istituto scolastico. L’ultimo, come noto, giovedì mattina quando un collaboratore scolastico è stato aggredito da un branco di cinque studenti del professionale. Pare che l’uomo avesse soltanto chiesto loro cosa ci facessero all’ingresso dell’istituto tecnico, non facendone parte. A quel punto si sarebbe scatenata la violenza, finita ben presto sui social. Infatti uno dei cinque studenti ha colpito con un pugno in pieno volto la vittima, poi visitata in ospedale. Gli episodi legati ad aggressioni e ad altri accadimenti spiacevoli e che hanno coinvolto la scuola sono stati purtroppo numerosi ma gli studenti, ora, intendono difendere i propri istituti per far capire che c’è tanto di buono all’interno. I sindacati hanno quindi organizzato il presidio al quale parteciperanno personale, studenti e famiglie. "Un’iniziativa – affermano i sindacati – per dire che la nostra scuola è viva ed è sana, per dire basta al clima di violenza, di tensione e di malessere, e per chiedere interventi immediati sulla gestione, sulla sicurezza, sugli organici, sulle strutture". I sindacati hanno infatti invocato più volte tavoli di confronto per far fronte alla difficile situazione, legata agli spazi comuni degli istituti ma anche alla carenza di personale Ata. "Ogni risposta diversa sarebbe inadeguata e irricevibile per due degli istituti che hanno orgogliosamente fatto la storia della città e della provincia di Modena – tuonano i sindacati – Quella storia e le persone che oggi fanno e vivono la scuola meritano rispetto e risposte adeguate".