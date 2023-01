Sede per i rider, anche Carpi ha individuato una casa dove potranno fermarsi tra una consegna e l’altra

Rider, una sede dove poter sostare tra una consegna e l'altra a Carpi

Carpi (Modena), 25 gennaio 2023 – Il Comune di Carpi ha individuato nel centro sociale ‘Gorizia’ – edificio di proprietà dell’Ente locale – la sede dove i fattorini potranno fare sosta durante gli spostamenti di lavoro in bicicletta: a partire dal 1° febbraio, la struttura sarà accessibile tutti i giorni dalle 14 alle 18, e tre serate (il giovedì dalle 20 alle 22, il mercoledì e venerdì un'ora in più, cioè fino alle 23).

La decisione dell’Amministrazione è frutto del protocollo d’intesa firmato nella primavera 2021 con Cgil Modena, Cisl Emilia Centrale e Uil Modena e Reggio, che prevedeva fra l’altro di predisporre «strumenti, spazi, prassi, materiali che possano rendere più sicure e più dignitose le modalità» nelle quali si sviluppa l‘attività dei cosiddetti ‘rider’, e allestire in vari punti della città – come poi avvenuto l‘estate scorsa – alcune ‘colonnine’ ad accesso gratuito, con strumenti per piccole riparazioni delle biciclette in caso di bisogno.

Nella sede di via Cuneo 51 i ciclo-fattorini potranno accedere al bar gestito dal circolo e, per esempio, ricaricare il telefonino, loro fondamentale strumento di lavoro in un luogo confortevole e accogliente.