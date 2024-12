Ridotte del 45 per cento le rette degli asili per aiutare le famiglie

Buone notizie per le famiglie di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla, San Felice sul Panaro e San Prospero con bimbi al nido. L’Unione Comuni Modenesi Area Nord, cui sono state affidate queste strutture per l’infanzia, ha aderito al progetto della Regione Emilia-Romagna, finanziato da fondi della Comunità Europea, finalizzato a favorire l’accesso ai servizi educativi 0-3 anni attraverso la riduzione delle rette mensili. Grazie all’assegnazione di un finanziamento di 138.996,00 euro, le tariffe ai servizi educativi per la prima infanzia saranno ridotte del 45% per le famiglie con ISEE fino a 26.000,00 euro. Il provvedimento andrà a beneficio di una nutrita platea, poiché degli attuali 264 utenti dei nidi d’infanzia di Camposanto, Concordia sulla Secchia, Medolla (pubblico e convenzionato), San Felice sul Panaro e San Prospero ben 167 (63%) potranno beneficiarne per l’anno educativo 2024/2025. L’agevolazione ha decorrenza già da novembre e si protrarrà a tutto giugno 2025, inoltre potrà essere estesa anche ad eventuali futuri utenti in possesso del previsto requisito economico. "Dall’avvio sperimentale nell’anno 2019/2020 – dichiara l’assessore Ucman ai servizi educativi e istruzione Marika Menozzi, sindaca di Concordia – i beneficiari sono sempre aumentati, a conferma dell’efficacia della misura, i cui obiettivi, la qualificazione dell’offerta".

al.g.