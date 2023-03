"Ridurre l’acquisto di imballaggi"

C’è un effetto più o meno indiretto indotto dal nuovo sistema di raccolta dei rifiuti: la riduzione degli imballaggi. A parlarne è l’assessora Alessandra Filippi a proposito della possibilità che la trasformazione in atto possa incrementare la differenziata a valle ma anche a monte: "Intanto è bene sapere che nelle frazioni dove la raccolta è operativa ormai da un paio di mesi i risultati sono tangibili: si è passati dal 60 all’80 per cento di differenziazione. Non solo su carta e plastica: i cittadini per esempio ci chiedono più carrellati per l’organico che prima veniva gettato nell’indifferenziata. Un segnale molto positivo che riguarda un cambiamento di abitudini e che avrà effetti particolarmente benefici sull’ambiente". In più si sta già verificando un mutamento di mentalità a monte: "I cittadini cominciano ad acquistare prodotti con meno imballaggi (dalla frutta ai detersivi, passando per gli alimentari più comuni) prediligendo lo sfuso per ridurre la quantità di rifiuti".

E di conseguenza "anche alcune aziende commerciali stanno cominciando ad adeguarsi: stanno prendendo contatti con fornitori in grado di rispondere a questo mutamento della domanda che è uno degli obiettivi finali del cambio di sistema".

g.a.