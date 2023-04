Ridurre l’indifferenziata "Cassonetti, oblò stretti? Rifiuti da separare meglio"

di Gianpaolo Annese

Gli oblò dei cassonetti dell’indifferenziata sono troppo piccoli per farci passare i sacchetti? Nient’affatto: la maggior parte dei rifiuti che produciamo dopo aver fatto la spesa è differenziabile perché si tratta soprattutto di plastica, carta e vetro. Quello che va (o che andrebbe) nell’indifferenziato è davvero poco. A dimostrarlo è stata Hera che ieri mattina assieme a Porta Aperta ha fatto shopping alla Coop Cialdini riempendo due carrelli di prodotti destinati all’emporio solidale dell’associazione che si occupa di accoglienza. Nei primi due carrelli, ben colmi, sono stati caricati detersivi, pasta, latte, biscotti, tovaglioli, confezioni per carote e cipolle (acqua niente "perché si può bere dal rubinetto"): tutta merce cioè i cui involucri dopo averli aperti possono essere differenziati negli appositi bidoni. Nel terzo carrello invece sono stati isolati solo gli articoli destinati all’indifferenziata. Ebbene, erano pochissimi: si trattava per lo più dello spazzolino da denti, spugne per lavare i piatti, pannolini per bambini, rasoi usa e getta, contenitori per i cibi (che non essendo imballaggi non vanno nella plastica), carta da forno. Da qui l’invito di Fabia Ferrioli, responsabile servizi ambientali Hera per il Comune, da un lato "a rispettare la normativa che obbliga alla differenziazione dei rifiuti", dall’altro a "fare una spesa consapevole riducendo il più possibile gli imballaggi e impegnarsi nella differenziazione dei prodotti riciclabili per migliorare il grado di sostenibilità della nostra città". E se subentra qualche dubbio sul materiale? Ci sono le etichette ambientali su tutti i prodotti che specificano dove deve essere conferito dopo averlo utilizzato oppure con l’app il Rifiutologo è possibile inquadrare il codice a barre per sapere come comportarsi.

Facendo la spesa tra l’altro si scoprono tanti aspetti interessanti, magari meno noti ai più: la prima, come si accennava, è che per plastica da gettare nei sacchi gialli si intendono solo gli imballaggi che contengono altro: quindi sì per esempio alla confezione delle merendine, no alla gamba della sedia di plastica che si è rotta oppure al contenitore per cibi. Un altro è il trattamento dell’organico, il vero tallone di Achille delle famiglie: bucce della frutta, scarti di verdura, residui di cibo, lische del pesce, nel nuovo sistema resteranno in strada per cui è possibile separarli evitando di ammucchiarli nell’indifferenziato e conferirli con regolarità anche due volte al giorno nell’apposito contenitore per evitare di tenerli in casa a marcire. Da Hera commentano anche la considerazione diffusa per cui i contenitori destinati a essere buttati via sono troppi: "In realtà la bottiglia del succo di frutta per esempio è un ritrovato altamente tecnologico che permette alla grande distribuzione di trasportare il contenuto per molti chilometri facendolo arrivare sugli scaffali integro dal punto di vista dell’igiene e della salubrità. Se i contenitori fossero diversi finirebbero col rovinare il prodotto che rimarrebbe sullo scaffale perché inacquistabile, uno spreco che impatterebbe di più sull’ambiente. L’imballaggio quindi è un prodotto molto utile e lo può rimanere anche dopo l’utilizzo del prodotto solo se viene conferito nel contenitore giusto".