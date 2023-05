Riecco i lavori: tangenziale lumaca Lunghe code tra i Torrazzi e la Sacca

di Vincenzo Malara

Slalom? Qualcuno. Rischi? Non pochi. Traffico? Tanto. Dopo le piogge torrenziali dei giorni scorsi, la tangenziale di Modena fa ‘l’esame di coscienza’ sui suoi ‘peccati’, limiti che da mesi costringono gli automobilisti a farsi il segno della croce ogni volta che decidono di immettersi sull’anello stradale che abbraccia il cuore urbano. Durante la nostra ‘prova su strada’ abbiamo riscontrato in prima persona che i lavori di Anas sono ripresi proprio ieri, dopo la lunga pausa dei ponti festivi. In particolare tra l’uscita 6 e l’uscita 10, direzione Sassuolo, gli operai hanno impegnato l’intera mattinata, e gran parte del pomeriggio, per intervenire sulla corsia principale, costringendo al restringimento della carreggiata, con conseguente traffico andato in tilt per ore. La media per percorrere circa un paio di chilometri? Almeno mezz’ora, rendendo vani i tentativi degli automobilisti in coda di trovare le scorciatoie del caso, con strada Nonantolana e la zona dei Torrazzi a loro volta ingolfate di mezzi. Se da un lato la ripartenza dei cantieri di Anas è una buona notizia – di fatto dando seguito agli interventi da oltre 5 milioni di euro iniziati a marzo, che hanno interessato diversi tratti della tangenziale –, dall’altra preannuncia l’avvio di un’altra fase di passione per i modenesi, che in qualsiasi ora della giornata potranno ritrovarsi a fare i conti con rabbia e inevitabili ritardi. Inutile dire, che si ripropone l’annosa questione (e dilemma) di quando è meglio programmare i lavori, se in momenti circoscritti della giornata (Mattino presto? Tardo pomeriggio?) oppure privilegiare la filosofia del ‘concludere il prima possibile’. Certo è, che le tempistiche di Anas si confermano ‘schizofreniche’, con lunghe pause festive e ripartenze che, a cascata, condizionando tutta la viabilità cittadina.

La pioggia degli ultimi giorni ha poi riaperto ‘antiche ferite’, quelle delle voragini ancora presenti in più tratti della tangenziale, veri e propri crateri che costringono gli automobilisti a pericolosissimi slalom da Formula 1. L’acqua, unita al passaggio ripetuto e impattante dei mezzi pesanti, ha provocato ulteriori ‘scossoni’ e cedimenti, in particolare in direzione Bologna, all’altezza delle uscite 3 (Portali) e 2 (via Respighi), con voragini impressionanti. Stessi problemi, irrisolti, tra l’uscita 15 (Modena nord) in direzione Baggiovara, con evidenti spaccature in entrambe le carreggiate. Anche in senso contrario, dall’entrata della motorizzazione procedendo in direzione Bologna, i buchi non mancano, ma va detto – per onore di cronaca – che gran parte della tangenziale, sia verso nord che verso sud, risulta sistemata grazie al mega – investimento di Anas, avviato dopo le ripetute polemiche e le (decisive) tirate d’orecchie arrivate dalla politica cittadina, in primis dal sindaco Muzzarelli. Ora parte un’altra fase, quella sulla tenuta degli interventi: si riveleranno duraturi o ci ritroveremo con un’altra tangenziale groviera tra qualche mese?