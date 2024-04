Riecco il Cristo sfregiato. Folla e misure di sicurezza. Contestatori in preghiera

CARPI (Modena)

Dentro, una folla composta di visitatori, almeno trecento nel corso della giornata. Fuori, altrettano composte, cento persone in preghiera. I primi per ammirare il Cristo sfregiato, da ieri di nuovo esposto nella chiesa di Sant’Ignazio, a Carpi, in provincia di Modena. I secondi per contestare quella stessa opera – che loro considerano blasfema benché la curia la difenda – e per recitare un rosario di riparazione.

Un flusso continuo di visitatori ha caratterizzato ieri la riapertura del Museo diocesano, dov’è allestita la mostra ‘Gratia Plena’ del pittore carpigiano Andrea Saltini. Le porte del Museo erano chiuse dalla mattina del 28 marzo, quando un ignoto (ancora ricercato dalla polizia), con parrucca e mascherina, dopo essere entrato si è accanito sulla tavola ‘Inri – San Longino’, quella al centro di polemiche sollevate da alcuni ambienti cattolici conservatori e tacciata di essere blasfema. Con una bomboletta spray ha prima sporcato il quadro e poi con un coltello lo ha letteralmente rotto in più punti per poi aggredire l’artista che è caduto a terra con un taglio sotto al collo. Ed è proprio quella l’opera che in tanti si fermano a guardare più a lungo, chiedendo spiegazioni agli addetti del Museo e scaricando l’illustrazione dall’apposito qr code. Una processione silenziosa, che ha portato dentro al Museo, solo nelle prime due ore due ore della mattinata, oltre cento persone. Molte le precauzioni previste per garantire la sicurezza: dalla presenza fissa di una guardia giurata all’ingresso, a quella delle forze dell’ordine, anche in borghese, fino all’obbligo di lasciare le borse e ogni oggetto dentro gli armadietti e al divieto di fotografare. Il percorso, inoltre, è stato segnato con delle transenne, per impedire un eccessivo avvicinarsi alle opere. "Nessuno si è lamentato di queste misure - fanno sapere gli organizzatori –. Anzi, chi entra esprime massima solidarietà a Saltini (assente perché ancora convalescente) e resta affascinato dalla mostra, ringraziando per la decisione di riaprire subito".

Come già avevano fatto nelle settimane scorse, dalle 17 si sono radunati fuori dal Museo circa un centinaio di fedeli per ribadire la contrarietà all’opera e per recitare un rosario riparatore. Oggi pomeriggio, invece, ci sarà una manifestazione di solidarietà a Saltini.

