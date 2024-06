Rientra Guiebre, ora la palla passa a Bisoli

Un altro ritorno. Ma, anche questa volta, potrebbe non esserci il gialloblu nel suo futuro. Abdul Guiebre, 27 anni il prossimo 17 luglio, non è stato riscattato dal Bari dove era andato in prestito nel gennaio scorso e quindi è tornato, al momento, a disposizione del Modena. Una storia particolare quella del nazionele del Burkina Faso, rappresentativa in cui ha disputato anche l’ultima Coppa d’Africa. Arrivato all’ombra della Ghirlandina, proveniente dal Monopoli, nell’agosto del 2022, nelle intenzioni della società gialloblu avrebbe dovuto essere il sostituto naturale di Paulo Azzi, che in quel momento sembrava in partenza verso la serie A, con Spezia e Atalanta come probabili destinazioni.

Invece, alla fine, l’italo brasiliano rimase (non troppo contento) in canarino e quindi Guiebre, per problemi di sovrabbondanza nella lista, fu girato in prestito alla Reggiana. La sua ottima stagione oltre Secchia, nella quale ebbe un ruolo indiscusso da protagonista nella promozione in B dei granata (34 presenze e 2 reti), lo fece rientrare in gialloblu un anno fa con legittime ambizioni sia sue che dei tifosi. Ma anche nel campionato scorso il rapporto non è mai decollato del tutto: più a suo agio da esterno della difesa a tre rispetto a quella a quattro che Bianco aveva adottato a inizio torneo, Guiebre è riuscito a ritagliarsi ben poco spazio, una decina di presenze senza incidere troppo, tanto che a gennaio (ironia della sorte, proprio quando Bianco cominciò a giocare a tre), venne ceduto in prestito al Bari. E qui torniamo all’inizio della nostra storia; il giocatore del Burkina Faso, in una stagione travagliata come non mai per i galletti, con continui cambi di allenatore con annesso rischio retrocessione (scongiurata solo dopo i playout con la Ternana), ha giocato col contagocce collezionando soltanto quattro gettoni. Al momento, quindi, Abdoul Guiebre è di nuovo un calciatore del Modena. Vedremo quali saranno gli sviluppi nel prossimo futuro, se ancora una volta di breve passaggio o se Bisoli vorrà valutarlo nel prossimo ritiro di Fanano. Tutto ciò comunque non prima di luglio, quando scatterà la campagna trasferimenti estiva.

a.b.