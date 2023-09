"Rientro in aula a Sassuolo: lavori in corso e cantieri in ritardo nelle scuole"

"Le scuole sono cominciate da una settimana, ma in tanti plessi i lavori, annunciati da tempo, sono molto lontani dalla fine". La denuncia arriva dal Pd, che parla di ritardi sulle manutenzioni scolastiche. "Per gli alunni rientro in classe con i cantieri aperti: nel cortile delle San Giovanni Bosco sono accatastati i nuovi infissi e il lavoro di montaggio avviene anche vicino alle aule dove si fa lezione, mentre alle Bellini, dove si doveva abbattere e costruire una nuova mensa, si è consolidata quella vecchia e la palestra non è agibile. Alle Rodari gli operai con la motosega potavano le siepi il primo giorno di scuola, e alle Don Milani i lavori non sono finiti". Altre criticità, il partito democratico le segnala alle Sant’Agostino ("lavori ancora in corso") e alle Leonardo da Vinci "dove ci sono impalcature intorno alla palestra e i lavori disturbano, ovviamente, l’attività didattica". Esprime soddisfazione, il Pd, per le tante risorse che l’Amministrazione ha intercettato e destinato alle scuole anche grazie al PNRR, ma rileva come non sia giustificabile che "si debba andare a scuola con i lavori in corso, considerato che si tratta di lavori programmati da tempo".