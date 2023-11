Rifacimento asfalti, partono i lavori Il programma di rifacimento degli asfalti nelle strade più ammalorate di Sassuolo riprende in questi giorni. Lunedì i mezzi sono al lavoro su via del Cimitero e via Bellavista. L'accesso al cimitero di San Michele sarà sempre garantito. 18 strade saranno sistemate anche in città.