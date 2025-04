Rifiorisce il "diamante" Torri. Nuove tribune e look moderno

Appare già completamente riqualificato l’impianto sportivo del baseball modenese intitolato a Giovanni Torri. Allo sguardo di chi passa per via Minutara, appare imponente la nuova copertura curvilinea in acciaio e legno della tribuna da 700 posti, con i suoi costoloni gialli che le forniscono un’identità unica. E quando si entra, l’impatto è altrettanto netto, con il colore blu degli spazi degli atleti e dei tecnici di gioco che spicca dalla stessa tribuna. Sono a buon punto, infatti, i lavori di riqualificazione e potenziamento all’impianto sportivo da baseball di via Minutara, che aumenteranno le sue potenzialità mettendolo nelle condizioni anche di essere candidato all’omologazione per le partite internazionali.

A verificare l’avanzamento lavori, in corso senza la necessità di interrompere l’attività sportiva, nel corso di un sopralluogo che si è svolto ieri, sono stati gli assessori ai Lavori pubblici e Pnrr Giulio Guerzoni e allo Sport Andre Bortolamasi, insieme al presidente del Modena Baseball club Claudio Campioli, a tecnici comunali e dell’azienda che si è aggiudicata l’intervento, l’impresa Idraulica F.lli Sala srl di Concordia sulla Secchia.

L’intervento è del valore di quattro milioni di euro, interamente finanziato con fondi Pnrr, on ogni probabilità terminerà in anticipo rispetto alla scadenza di dicembre 2025.

I lavori hanno riguardato principalmente la riqualificazione energetica dell’intero fabbricato, con la sostituzione di infissi e la creazione di isolamenti a cappotto, mentre i nuovi impianti funzioneranno senza l’ausilio di combustibili fossili ma mediante fonti energetiche rinnovabili quali fotovoltaico e solare-termico. Sono inoltre stati riqualificati gli spazi per l’allenamento al coperto mediante la realizzazione di una pavimentazione sportiva speciale. L’intervento ha visto poi, appunto, il restyling della tribuna che è ora dotata di impermeabilizzazioni delle superfici orizzontali, di nuovi parapetti, di un nuovo impianto audiofonico e di un nuovo impianto di illuminazione su tutti e tre i campi, con l’utilizzo di lampadea led di ultima tecnologa e, sul campo 1, con parametri illuminotecnici oltre gli standard richiesti per la serie A. Sono inoltre stati realizzati nuovi blocchi servizi per il pubblico e a un box classificatori che gode della miglior vista sull’area di gioco. È stata realizzato il diamante rosso per il softball. Rimangono da completare le l’installazione di cancelli e reti per la creazione di accessi dedicati separati per pubblico e per atleti e l’impianto fotovoltaico.