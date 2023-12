Rifiuti, a Maranello la differenziata sale all’86,5%

Oltre 17 punti percentuali in più in cinque mesi, che hanno consentito il superamento della soglia indicata dall’Unione Europea con un anno di anticipo. È ciò che emerge dai dati relativi a Maranello sulla raccolta differenziata aggiornati a fine novembre che fanno un balzo in avanti dal 69% all’86,5%, già oltre l’obiettivo europeo dell’84% fissato per la fine del 2024. "C’è ancora tanto da fare - precisa il Sindaco Luigi Zironi - e alcuni aspetti del nuovo sistema richiedono miglioramenti, ma il nostro impegno quotidiano nel portare le criticità al tavolo di confronto con il gestore prosegue in questa direzione. Ai Comuni è stato dato un compito, tutt’altro che facile, ma la risposta dei cittadini ci fa ben sperare".