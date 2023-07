Rifiuti a Zocca, Covili: "Inutile il porta a porta solo per le zone isolate"

È critico Federico Covili, capogruppo in Consiglio comunale di ‘Zocca Domani’ (opposizione) sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che a Zocca entrerà in vigore tra poche settimane. E striglia il sindaco perché non ha coinvolto la popolazione. Pur essendo consapevole della necessità di uno sforzo per aumentare la percentuale di raccolta differenziata, non lo convincono le modalità del nuovo servizio, perché restano i cassonetti nei maggiori centri abitati, il porta a porta sarà integrale per le case isolate e le frazioni più piccole. "Se proprio si voleva il porta a porta – dice – avrebbe avuto molto più senso fare il contrario. In questo modo, invece, l’aumento di raccolta differenziata garantito dal porta a porta sarà minimo (è coinvolto circa il 2025% della popolazione) e ci saranno molte criticità". Chiede dove verranno lasciati i rifiuti quando la strada è privata o vicinale, che fine faranno i sacchetti quando ci sarà vento o neve? E gli animali selvatici? Secondo Covili aumenteranno i costi per fare il porta a porta in un territorio tanto vasto e dispersivo. "È certo – dice – che ci sarà un aumento dell’abbandono dei rifiuti". Punta il dito contro l’Amministrazione che – afferma – "scarica su altri le proprie responsabilità. È il Comune – puntualizza – a decidere se vuole il porta a porta o il cassonetto con tessera. È una decisione presa nel 2018 (sindaco Tanari, vicesindaco Ropa) che non si è voluta modificare. Se il sistema non era condiviso bisognava farsi sentire, o almeno esprimere parere contrario al Consiglio Locale di Atersir (l’agenzia regionale che si occupa dei rifiuti).

Ma, stando ai verbali di Atersir, Zocca colpisce soprattutto per la propria assenza alle riunioni".

w.b.