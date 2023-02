Rifiuti abbandonati anche in centro A Finale telecamere anti-degrado

Il Comune e la Geovest hanno avviato... la stagione di caccia per scovare coloro che abbandonano i rifiuti. Vengono infatti attivate in questi giorni alcune telecamere mobili che potranno individuare i ‘furbetti’ che non conferiscono correttamente o che lasciano sacchetti di spazzatura che andrebbero invece collocati negli appositi contenitori. Da quando – ormai da qualche anno – è stata avviata la raccolta porta a porta e sono spariti i cassonetti dell’indifferenziato, si sono moltiplicate le segnalazioni di abbandoni di rifiuti anche in pieno centro storico. Per esempio in via Saffi molto spesso si vedono sacchi di pattume, con plastica, imballaggi e altro, lasciati accanto alle campane del vetro, oppure ‘infilati’ nei cassonetti destinati ai rifiuti organici. Ovviamente questo crea disagi, problemi igienici e un sentimento di rabbia e frustrazione in quei cittadini che invece cercano di impegnarsi per una corretta differenziata (e pagano fior di tasse).

Il Comune ha annunciato quindi che verranno collocate telecamere mobili (le cosiddette ‘fototrappole’) per il contrasto a questo fenomeno di inciviltà: le telecamere sono diverse e saranno installate a rotazione su tutto il territorio comunale, centro abitato, periferie, frazioni, a partire dai punti in cui sono state segnalate le maggiori criticità. Ogni postazione sarà dotata di tre telecamere che permettono una ripresa a 360 gradi dell’area interessata. Ovviamente non verrà comunicata preventivamente la collocazione delle fototrappole, per non vanificarne l’effetto di deterrenza e di sorpresa. Dopo eventuale segnalazione da parte degli agenti accertatori, la Polizia locale potrà comminare le sanzioni. Già negli ultimi mesi sono scattati alcuni verbali nei confronti di persone che avevano abbandonato i rifiuti: sono state ‘riconosciute’ aprendo i sacchetti in cui avevano lasciato le loro tracce, per esempio buste o etichette di spedizioni arrivate al loro indirizzo. Si è appreso che alcuni trasgressori non erano di Finale, ma venivano da Comuni vicini, come Cento e Sant’Agata Bolognese, per ‘mollare’ i loro rifiuti magari in un fosso in campagna. Si spera che telecamere e multe possano contribuire a ridurre queste mancanze di senso civico, restituendo decoro alla cittadina.

s.m.