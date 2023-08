"Rifiuti abbandonati, Hera ignora le nostre segnalazioni"

Caro Carlino,

dopo innumerevoli segnalazioni ad Hera e al Comune la situazione rifiuti in viale Vittorio Veneto non è stata minimamente presa in considerazione e anzi ogni giorno aumentano i sacchi, oltre a oggetti da discarica, abbandonati nell’area cassonetti di fronte al passaggio pedonale che sbuca in Rua Muro. L’esasperazione dei residenti per bene ha superato la misura. Tra i ritardi di Hera e l’inciviltà di chi ogni giorno abbandona mucchi di rifiuti non sappiamo più cosa fare per avere attenzione da chi di dovere al fine di individuare e sanzionare gli incivili che si comportano in questo modo e Hera sia più puntuale.

Paolo