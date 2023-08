Rifiuti abbandonati in zona artigianale

Un ingente quantitativo di rifiuti è stato abbandonato in via della Meccanica, nella zona artigianale "La Graziosa" di San Cesario. A farlo presente è Mirco Zanoli, consigliere comunale del gruppo di opposizione "Rinascita Locale". Oltre che a denunciarlo pubblicamente, Zanoli ha scritto anche al comando di polizia locale di San Cesario e al caposettore del servizio tecnico-manutentivo del Comune, inviando documentazione fotografica a corredo e scrivendo: "Chiedo come sia possibile che ci sia costantemente questa problematica, se la telecamera funzioni e se siano state elevate sanzioni nell‘ultimo anno".

m.ped.