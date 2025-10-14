Rivoluzione rifiuti a Modena, fase 2: “Ecco altri cassonetti, ma saremo inflessibili contro gli abbandoni”

Modena, 14 ottobre 2025 – Rivoluzione rifiuti a Modena, è ufficialmente partita la fase 2. Ieri infatti, in via Achille Grandi 99, zona viale Gramsci, la nuova organizzazione della raccolta di carta e plastica è diventata realtà e sono stati posizionati i nuovi cassonetti. I contenitori si potranno aprire in modo gratuito con la carta Smeraldo e sostituiranno la raccolta ‘porta a porta’. Si tratta della seconda fase del percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Gruppo Hera. Le modifiche alla raccolta proseguiranno anche nei prossimi mesi: copriranno fino a un numero complessivo di 76mila utenze e si concluderanno entro luglio 2026 in tutta la zona residenziale. In viale Gramsci, le utenze coinvolte sono, invece, circa 2500 - tra domestiche e non domestiche -, altrettante in zona Musicisti.

“Saranno circa un centinaio – spiega Paolo Paoli, responsabile per i servizi ambientali del Gruppo Hera – i cassonetti di carta e plastica che verranno posizionati nei prossimi giorni tra viale Gramsci e la zona Musicisti. Per le prossime due settimane rimarrà anche il servizio porta a porta, in modo tale che tutti possano abituarsi al cambiamento”. Con l’introduzione dei nuovi punti di raccolta rifiuti, si raccomanda alla popolazione di conferire in modo sfuso sia la carta che la plastica - senza l’utilizzo dei tradizionali sacchi gialli e azzurri - per evitare sprechi di risorse e materiali che, se differenziati male, non possono essere destinati al riciclo.

“I conferimenti saranno gratuiti – sottolinea Paoli – ricordiamo anche che la carta Smeraldo rimarrà la stessa che fu consegnata, insieme alle borse tricolore, prima del 2022 a più del 97% dei cittadini”.

L’obiettivo è superare la logica del ‘sacchetto a terra’ per carta e plastica, in modo da garantire un maggiore decoro e permettere, allo stesso tempo, ai cittadini di conferire senza vincoli di orari e giorni. Presente all’inaugurazione dei nuovi cassonetti in via Achille Grandi anche il sindaco Massimo Mezzetti.

“Da oggi – ricorda Mezzetti – sarà possibile conferire carta e plastica in qualunque ora e giorno, senza più l’obbligo settimanale. Ciò significa, tuttavia, che sarà necessario raccogliere volumi minori di rifiuti”. Il nuovo sistema di raccolta differenziata verrà accompagnato da un maggior rigore nel controllo rispetto all’abbandono abusivo di rifiuti per strada. “È fondamentale che ognuno faccia la sua parte - raccomanda il sindaco - si tratta di un problema di civiltà: non conferire per strada i sacchetti è un atto di responsabilità individuale”. L’Amministrazione comunale intende rafforzare i controlli per renderli più efficaci. Nonostante le difficoltà pratiche nell’identificare i trasgressori, si spera in una rinnovata attenzione al senso civico dei cittadini: sono già previste delle sanzioni per chi abbandona i rifiuti.