Rifiuti: apre l’isola di Casinalbo, chiude Magreta. Prandi: "Si sono inventati un tour del rusco"

"Bene ma non benissimo". Questo il commento di Maurizio Prandi, già candidato sindaco di Formigine e oggi consigliere comunale, a proposito della riapertura dell’isola ecologica di Casinalbo. "La ripresa del servizio, dopo 5 mesi e in ritardo rispetto alle previsioni, ha finalmente riaperto l’isola ecologica di Casinalbo e questa è una bellissima notizia. La brutta notizia – aggiunge Prandi – che chiuderà invece, e per diversi mesi, l’ecostazione di Magreta".

Come noto, i cittadini formiginesi potranno servirsi, oltre che della ‘nuova’ isola ecologica di Casinalbo, anche di quelle di Pozza di Maranello, a Fiorano e a Sassuolo, e qui Prandi rileva come "siamo riusciti ad inventarci un tour del rusco" non senza ricordare come da parte delle Amministrazioni interpellate non siano state introdotte migliorie rispetto al servizio di consegna dei sacchetti e dei kit – che l’isola di Casinalbo consegna solo in alcuni giorni la settimana, ma sono reperibili anche presso lo sportello formiginese di Hera – in modo da agevolare i cittadini e ridurne gli spostamenti sul territorio. "Non solo non vengono previsti ulteriori punti di consegna ma – conclude Prandi – vengono addirittura ridotti quelli esistenti"