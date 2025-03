Rifiuti, caccia agli spazi: "Circa 700 gli androni per ora senza carrellati. Svuotamenti più frequenti"

È partita la caccia agli spazi dove collocare i carrellati. Personale Hera insieme all’amministrazione comunale è al lavoro per individuare il posizionamento dei nuovi contenitori di carta e plastica nei condomini. A fare il punto il dirigente del Settore Ambiente del Comune Roberto Bolondi.

Bolondi, quanti sono i condomini che attualmente non hanno i carrellati di plastica e carta negli androni?

"Il dato preciso verrà confermato dopo il censimento effettuato per restituire tutte le necessità e casistiche presenti in centro storico. In linea di massima, sono circa 700 androni attualmente non serviti con carrellati per plastica e carta".

Quali sono le condizioni minime perché ci sia spazio per i carrellati nei condomini?

"È necessario che l’area condominiale o privata sia facilmente raggiungibile dall’accesso al condominio senza barriere architettoniche. La dimensione varierà in funzione delle caratteristiche ed esigenze del condominio".

Può fare un esempio del centro storico dove è presumibile sarà più difficile prevedere spazi adeguati negli edifici?

"Dipenderà sia dalle esigenze che dalle caratteristiche dell’edificio, sarà possibile saperlo solo dopo il completamento del censimento conoscitivo".

A volte alcuni edifici non vogliono i carrellati anche se c’è lo spazio. L’ex sindaco Muzzarelli aveva provato a convincerli. Occorrerà un atto prescrittivo, tipo ordinanza?

"Il censimento in corso servirà anche a individuare eventuali criticità di questo genere che poi cercheremo di affrontare con gli strumenti più adeguati".

È possibile per le utenze non domestiche un ritiro ‘on demand’, anche quotidiano, a seconda delle esigenze. Può fare degli esempi di queste esigenze per avere delle deroghe?

"I ritiri saranno erogati in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti dalle attività e dello spazio interno disponibile con servizi specifici. È il caso di chi ha poco spazio a fronte di un’elevata produzione di rifiuti e che quindi necessità di un’alta frequenza di raccolta".

L’alternativa ai carrellati sono i bidoncini da 40 litri. Come devono essere utilizzati?

"Saranno valutate le esigenze, adeguate le dotazioni e individuati i punti di prelievo. Seguirà la distribuzione delle dotazioni eventualmente da integrare o sostituire e dei calendari di servizio".

I sacchi spariranno, lo svuotamento dei contenitori avverrà due volte a settimana. A che ora?

"Il ritiro avverrà durante l’orario diurno per gli androni per non recare disturbo ai cittadini, mentre per le utenze non domestiche il ritiro avverrà a seconda di fasce orarie o in giornate che saranno definite dopo il censimento anche in funzione delle esigenze operative di servizio".

Come funziona il nottolino per i condominii?

"È un servizio già attivo e diffuso in centro storico per consentire l’accesso all’area condominiale dedicata allo stoccaggio dei rifiuti presenti all’interno dell’edificio".

Pensate ci sarà qualche ‘resistenza’ da parte di qualche condomino?

"Lo sapremo man mano che procede il censimento".