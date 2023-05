Rifiuti, caos porta a porta Quartiere 2, conto alla rovescia All’Rnord apre la Casa Smeraldo

Da oggi, nella galleria dell’R-Nord di via Canaletto c’è un nuovo punto informazioni e ritiro kit per il porta a porta che si attiverà, nel quartiere 2, a partire da lunedì 29 maggio. Alla Casa Smeraldo – così si chiama – si potanno avere informazioni operative sulle nuove modalità di raccolta rifiuti e sarà possibile ritirare anche lì i kit per la nuova raccolta differenziata che sarà attivata progressivamente in tutto il quartiere a partire dalle strade a nord dell’asse delle vie Gazzotti, Marinuzzi e Respighi (dunque tutte le traverse attorno alle vie Beethoven e Paul Harris); l’area residenziale attorno alla Chiesa Ortodossa (via Costituzione e sue traverse) e la zona residenziale compresa fra la tangenziale a est e strada Minutara a ovest, delimitata a sud da via Emilia Est e a nord da via Divisione Acqui (dunque le vie attorno agli assi delle vie Martinelli, Ponchielli, Fossa Monda Sud, Pierluigi da Palestrina e tratto nord di via Toscanini). Lunedì 29 sera esposizione della carta, martedì 30 fuori i sacchi di plastica e lattine. Nei giorni successivi toccherà alle altre zone del Quartiere 2, tra cui la temutissima zona Musicisti. Intanto il Comune – che è in forte difficoltà per le proteste causate da questa nuova modalità di raccolta – propone che non ci sia alcun aumento per la Tari. Lo prevede la proposta di delibera in discussione nella seduta del Consiglio comunale di oggi sulla definizione delle tariffe per il 2023, la revisione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e gli adeguamenti al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Il provvedimento, che verrà illustrato dall’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi, è già stato approfondito in due sedute delle commissioni consiliari Seta e Risorse. Il volume economico complessivo del servizio per il territorio comunale è di 37 milioni 655 mila euro (in crescita di un milione 205 mila euro rispetto al 2022) e il valore delle agevolazioni che saranno applicate è di 646 mila euro. Rispetto allo scorso anno non sono più previste le agevolazioni straordinarie introdotte con il Covid. Con il provvedimento finanziario si stabilisce anche l’applicazione di quote di avanzo vincolato e accantonato con il rendiconto 2022 per una valore complessivo di 706 mila euro. Per le agevolazioni, in particolare, sono previsti 250 mila euro per il bonus rifiuti per le utenze domestiche delle famiglie disagiate.