Rifiuti, caos porta a porta : "Sacchi abbandonati ovunque. Anche la task force fallisce"

"Continuiamo a ricevere segnalazioni sul porta a porta, sui sacchi non raccolti e sul pattume abbandonato in ogni angolo della città e non raccolto. Ogni settimana si aggiungono a quelle precedenti nuove zone in emergenza, con buona pace dell’assessore Filippi e delle sue trovate folcloristiche che hanno visto di recente scendere in campo anche la fantomatica task force".

Luca Negrini di Fratelli d’Italia torna sul caos porta a porta e sulle proteste dei cittadini che si diffondono a macchia d’olio. "L’operazione task force la dice lunga su quanto la situazione sia fuori controllo ammesso che sia mai stata controllata dall’assessore – attacca Luca Negrini – Abbiamo superato abbondantemente le mille immagini ricevute che mostrano sacchi abbandonati, animali, topi, oggetti vari, cassonetti non funzionanti a tal punto che stiamo valutando di fare una bella mostra così da poter invitare la Filippi che, date le sue ultime dichiarazioni, evidentemente passeggia per la città guardando per aria".

"Le ultime fotografie ci giungono da via Spallanzani e da via Vignolese – dice ancora Negrini – Cumuli di rifiuti stazionanti da giorni senza essere raccolti nonostante le continue e costanti segnalazioni dei cittadini. Fratelli d’Italia ha depositato un’interrogazione in Consiglio Comunale per monitorare la situazione relativa ai costi aggiuntivi di cui i cittadini vengono tenuti spesso all’oscuro. Un po’ come nella canzone ‘la fiera dell’est’, anche a Modena ogni giorno arriva una soluzione che dovrebbe sistemare il danno precedente che però, puntualmente, rimane presente. Solo che a differenza della canzone dove il topolino era uno e i soldi erano due, qua i topi sono tanti e i soldi non sono mai quantificati. Attendiamo la risposta così da poter informare con trasparenza i modenesi, anch’essi stanchi di dover assistere a questo circo", conclude Negrini.

Inoltre, secondo il contratto stipulato tra Hera, le cooperative e il Comune, la spazzatura deve essere raccolta entro le 24 ore e la città deve essere sempre pulita. Sulla carta.

r.m.